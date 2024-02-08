حسام المندوه: الزمالك يحتاج لكل رموزه في الفترة المقبلة.. وننتظر المكافأة من الصفقات الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تحتاج إلى كل رموزها في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تغيير الصورة الذهنية، كان الهدف الأسمى لمجلس إدارة الأبيض قبل تولي المسئولية.

حسام المندوه: الزمالك يحتاج لكل رموزه في الفترة المقبلة



وقال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك مع أحمد علي: "المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك لتقديم الصفقات الجديدة هو خطوة من خطوات تغيير الصورة الذهنية للنادي، المشهد الذي ظهر به المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك هو ما يستحقه النادي، وظهور رموز الزمالك في المؤتمر الصحفي أمر طبيعي "نسعى للم الشمل"، وكنت أتمنى حضور الجميع".



وأضاف: "أشكر كل من تواجد في المؤتمر الصحفي.. وسيكون هناك مناسبات كثيرة لحضور كل من ينتمي للزمالك، نحتاج إلى كل من ينتمي لنادي الزمالك ليساعدنا في إدارة النادي".



واختتم المندوة: "نعمل على صرف كل مستحقات اللاعبين في كافة الألعاب وموظفي النادي بشكل منتظم.. مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب يقوم بتوفير كل مستحقات الأجهزة الفنية، ننتظر المكافأة من الصفقات الجديدة في تحقيق البطولات".