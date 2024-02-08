نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يختتـم معسكره بالإسماعيلية ويبدأ الجمعة استعداداته لمواجهة طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتـم الفريق الأول في نادي غزل المحلة معسكره المقام بمدينة الإسماعيلية استعدادًا لبدء منافسـات الدور الحاسم من بطولة دوري المحترفين، وشهد المعسكـر انسجامًا ملحوظًا بين اللاعبيـن خاصـة الجدد، وهو الأمر الذي يعول عليه المدير الفني للفريق المحلاوي أحمد عيد عبد الملك في منافسات الدور الثاني من دوري المحترفين، خاصة بعد تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا في الشـارع المحلاوي.

وخـاض الفريق خلال معسكره في الإسماعيلية وديتين الأولى أمام المقاولون وخسرها بهدفين دون مقابل، والثانيـة أمام الإسماعيلي وفاز بها الفريق المحلاوي بثلاثـة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت الهدف الأول لـ "كريم أشرف" مهاجم الفريق بعد 48 ساعة فقط من توقيع عقود انضمامه للفريق المحلاوي.

ويستعد غزل المحلة لمواجهـة طنطا الاثنين المقبل في افتتاحيـة الدور الحاسم من بطولة دوري المحترفين، ويدخل زعيم الدلتا المباراة برصيد 35 نقطة احتل بهم المركز الرابـع في جدول الترتيب وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المؤهلة للدوري الممتاز.