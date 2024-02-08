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أحمد جودة - القاهرة - علق معتز إينو نجم الأهلي السابق، على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا

معتز إينو: لا يوجد أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "سعيد بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب ويجب أن ندعمهم في المهمة الوطنية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "حسام حسن سيخرج أفضل نسخة من محمد صلاح مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، أعرف كيف تحدث الكيمياء بين الأشخاص ولا توجد أزمة بينهما".

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أمس تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.