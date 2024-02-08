نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل رفض رئيس اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مدربا لمصر؟.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة ويكشف الخطايا الأربعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن وجود خلاف داخل اتحاد الكرة المصري، بعد قرار تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بسبب تراجع مستوى ونتائج الفراعنة.



- شلبي يكشف حقيقة خلاف علام وحسام حسن

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" الصحافة والمواقع الرياضية تداولت أنباء عن مغادرة جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماع مناقشة ملف مدرب منتخب مصر، غاضبا بسبب اختيار حسام حسن".

وتابع:" هذا الأمر عار تماما من الصحة، جمال علام هو من اتصل برئيس نادي مودرن فيوتشر، للتفاوض حول التعاقد مع حسام حسن، خاصة أن المدرب كان قد وقع على عقد وبشرط جزائي كبير، واقناعه بالتراجع عن هذا الشرط".

وواصل:" كيف يكون غاضب من اختيار حسام حسن، ويجري هذا الاتصال للتفاوض على ضمه، نرجو تحري الدقة ولكن اتحاد الكرة في 3 أسابيع ارتكب أخطاء جسيمة".

وأشار:" أول أخطاء الاتحاد من الجهاز الطبي بسبب تشخيص إصابة صلاح وغيابه لمباراتين فقط، والجهاز الطبي لليفربول هو الذي أعلن عن غيابه لما يقرب من 4 أسابيع".

وأكمل:" الخطأ الثاني إعلان في بيان رسمي أن المدير الفني القادم بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا سيكون مدرب أجنبي، وتم التراجع عن هذا وتعيين حسام حسن والخطأ الرابع هو إلغاء منصب مدير المنتخب ثم التراجع عن هذا القرار وتعيين ابراهيم حسن".

وأختتم:" الخطأ الثالث، إعلان تعيين محمد يوسف مدربا عام للمدرب الأجنبي الجديد، دون الاستقرار عن اسم معين ووضع يوسف في موقف محرج بعد التراجع في القرار".