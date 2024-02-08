أحمد حسام ميدو: حسام حسن أسطورة في كرة القدم المصرية.. وأستغرب من وجود حملات ضده

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو عن سعادته بتولي حسام حسن الإدارة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه قدم إنجازات كبيرة في الكرة المصرية.

أحمد حسام ميدو: حسام حسن أسطورة في كرة القدم المصرية

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور":" هل حسام حسن أقل في الإمكانيات من المدربين المحليين السابقين لمنتخب مصر؟...".

وتابع: "حسام حسن يمتلك الرخصة التدريبية A من الاتحاد، ولا بد من حصوله على الرخصة الـ BRO من الاتحاد الأفريقي ولا بد من الاتحاد المصري وضع اسم حسام حسن في الدورة القادمة".

وأكمل: "حسام حسن لم يحقق بطولات في تاريخه، ولكنه قدم إنجازات أخرى مع الأندية، مثل الصعود بالزمالك من المركز الـ 13 بالدوري إلى الوصافة والمنافسة على بطولة الدوري المصري، وكذلك التأهل بمنتخب الأردن إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2014 للمرة الأولى في التاريخ".

وأردف: "استغرب من وجود حملات ضد تعيين أحد الأساطير المصرية لقيادة منتخب مصر".

وأتم: "حسام حسن تمكن من الوصول مع المصري البورسعيدي لنصف نهائي الكونفدرالية في 2018، ومنافسة أندية قوية للغاية".

وذكر: "من الممكن أن يكون لدى حسام حسن بعض الأخطاء ولكنه مدرب قوي وقادر على تدارك أخطاوه في ظل وجود دعم من الأشخاص داخل الكرة المصرية".

واختتم ميدو حديثه قائلًا: "حسام أسطورة في كرة القدم المصرية، ولا يجوز ذبحه قبل توليه القيادة وأتمنى عدم تصدير أزمة قبل حدوثها".