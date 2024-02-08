نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " كلمه في التليفون النفوس شايله".. مدحت شلبي يوجه رسالة تحذيرية لحسام حسن بسبب محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الفترة الأخيرة، بعض تصريحات حسام حسن السابقة قبل تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر، عن رحيل محمد صلاح من معسكر الفراعنة بكأس أمم إفريقيا بعد إصابته وعودته إلى ليفربول.

- شلبي يوجه نصائح لحسام حسن

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" الجميع تحدث عن أحقية حسام حسام بالحصول على فرصته ولهم حق، ولكن يجب أن نقدم بعض النصائح له في بداية عمله".

وأضاف:" النصيحة الأولى أن لا يوجد شخص متفق عليه من الجميع، ولا يوجد مدرب عليه اجماع، محمد صلاح نجم الكرة المصرية الأول، ووجوده بارتياحية مكسب كبير لك كمدرب".

وتابع:" ربما التصريحات السابقة لحسام حسن عن ترك صلاح معسكر منتخب مصر للإصابة في كأس الأمم الإفريقية، تناولها البعض بشكل واسع مؤخرا، وهذه النقطة في رأيي أن تحل عن طريق مكالمة هاتفية مع صلاح، لإزالة أي سوء فهم سابق".

وواصل:" بالتأكيد صلاح شعر بالضيق بسبب تناول التصريحات بشكل كبير واللقاء الأول بينهم سيكون في مارس، لذلك يجب أن تتم الأمور في أسرع وقت عن طريق اتصال أو حضور مباراة لليفربول ولكن أرى أن هذا صعب".

وأختتم:" الجميع لديه انطباع وصورة ذهنية عن حسام حسن بالعصبية داخل الملعب وغرفة الملابس، ولكن الأمر مختلف عن الأندية ومع العديد من اللاعبين رغم الأداء السيئ من هؤلاء النجوم في البطولات الأخيرة والابتعاد عن العصبية نهائيا وتقبل الانتقاد خاصة من الاعلام ".