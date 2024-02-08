هل يتزامل مرموش والنني داخل أرسنال؟.. رد حاسم من اينتراخت فرانكفورت

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى عمر مرموش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر، العديد من العروض الاحترافية، خاصة من الدوري الإنجليزي بعد اهتمام أرسنال وتوتنهام بضم اللاعب.

وقدم مرموش أداء مميز في مشاركته الأخيرة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، والذي ودعها المنتخب المصري في دور الستة عشر.

- حقيقة رحيل عمر مرموش

وأكد تيمو المدير الرياضي لنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، مرموش يؤدي معانا بشكل مميز منذ انضمامه لنا في الصيف الماضي، وتطور بشكل سريع ونجح في إحراز وصناعة العديد من الأهداف".

وتابع:" المعدل الحالي لمرموش هو الأعلى في مسيرته وذلك يعكس لنا مدى أهميته لنا، ويظهر لنا في التدريبات أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه لنا فهو يتدرب يوميا بقوة".

وأختتم:" نتوقع تألق كبير لمرموش في الدور الثاني من البطولة، ولن نسمح برحيله نهائيا هو مهم لنا ويتطور سريعا ولل يوجد خطة لبيعه، بجانب أنه شخصية عظيمة".