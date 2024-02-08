نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يطلب إبعاد حازم إمام عن منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ حسام حسن، تولي مهام منصبه الجديد كمدرب لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وتكوين الجهاز الفني الكامل والمعاون له في الفترة القادمة، خاصة بعد حملة الانتقادات التي نالت من بعض الأسماء داخل اتحاد الكرة.

- عبد الغني يفجر مفاجأة عن رحيل حازم إمام

وأكد مجدي عبد الغني عبر ام بي سي مصر:" حسام حسن طلب عدم الإشراف على منتخب مصر من جانب حازم إمام، هو ليس لديه رغبة في تواجد منصب المشرف على منتخب مصر".

وواصل:" حسام حسن لديه سياسة مختلفة ويريد تطبيق خطته الكاملة مع الفراعنة".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن اتفاقه مع حسام حسن لقيادة الفراعنة في الأيام الماضية، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق، والخروج من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.