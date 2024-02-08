نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن القادمة في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب الأردن في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023، نظيره قطر وذلك عقب الفوز الذي حققه على كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي في نصف نهائى البطولة.

ونجح منتخب الأردن في تخطي منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء، وبهذه النتيجة تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي المسابقة القارية.

موعد مباراة الأردن القادمة في نهائي كأس آسيا 2023

يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره قطر بعدما فاز على منتخب إيران، وذلك في المباراة التي تقام بينهما يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية والأردن.

القنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا 2023

وتذاع مباراة الاردن ضد قطر عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

كما يمكن مشاهدة مباراة النهائي بين المنتخبين عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC، ويمكن مشاهدتها أيضا داخل المملكة العربية السعودية، عبر SSC Sports.