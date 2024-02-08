نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره إيفرتون بعد غد السبت 10 فبراير 2024 على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزن، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في خمسة عشر مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة عشر مباريات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بعد غد السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بعد غد السبت، عبر قنواتها.