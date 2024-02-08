نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب نظيره بيرنلي مساء السبت المقبل الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 51 نقطة، بعد الفوز في خمسة عشر مباراة والتعادل في ستة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ستة عشر مباراة.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي بعد غد السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي بعد غد السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.