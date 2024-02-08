نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يقدم خطة سحرية لحل أزمة حسام حسن وصلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طالب رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، بعقد جلسة بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن.

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا رسميا، خلال ال48 ساعة الماضية، وجاء كالتالي..

«قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب».

حل رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لا بد من عقد جلسة مصالحة بين حسام حسن ومحمد صلاح قبل أول معسكر منتخب مصر في الفترة المقبلة لتصفية الأجواء بينهما قبل أي مباراة رسمية للفراعنة ".

وأضاف: محمد صلاح نجم كبير ومن أساطير الكرة المصرية ويجب أن يعامل معاملة النجوم من جانب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.