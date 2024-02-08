نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من رضا عبد العال بشأن تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، بقرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: من وجهة نظري أن قرار تعيين حسام حسن لتدريب المنتخب تأخر 5 سنوات وكان يجب أن يحصل على فرصته كاملة بدلًا من تجارب المدربين الأجانب مع منتخب الفراعنة ".

وأضاف: أتوقع أن يحقق حسام حسن نجاح كبير مع منتخب مصر لأنه يمتلك الطموح في تحقيق الإنجازات والبطولات القارية.

حسام حسن مدربا لمنتخب مصر

وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمي في الأيام الماضية، تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان اتحاد الكرة قد أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.