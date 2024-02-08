وليد دعبس يكشف كواليس رحيل حسام حسن لتدريب منتخب مصر.. وينتقد الميركاتو في مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر كواليس رحيل حسام حسن لتدريب منتخب مصر الوطني بعد أيام من توليه المهمة الفنية لفريق مودرن فيوتشر.

قال وليد دعبس في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "أبارك لحسام وإبراهيم حسن، وإن شاء الله سنبارك لمنتخب مصر أيضا، نتمنى عودة الروح الجماعية لمنتخب مصر، فالمنتخب حلم للجميع"

وأضاف: "الموضوع كله كان بمنتهى الشياكة، البداية كانت مع اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام وتواصلوا معنا للحصول على خدمات حسام وإبراهيم حسن وكان ذلك حلما بالنسبة لحسام حسن، وبالطبع منتخب مصر ومصلحته الأهم في كل شئ"

واختتم: "الأرقام أصبحت فلكية التي يتم دفعها في اللاعبين والسوق أصبح وهمي يسيطر عليه الوكلاء للضغط على الأندية"