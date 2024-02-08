نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يقدم نصيحة مهمة لحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أنه يجب على المدرب أن يدرب اللاعبين على السيناريو الاسوأ وهو ركلات الترجيح.

تصريحات محمد جودة

وقال جودة خلال تصريحات تلفزيونية: لا أعتقد أنه تم تهيئة اللاعبين نفسيا بمنتخب مصر على ركلات الترجيح بمباراة الكونغو الديمقراطية.

وأضاف: حتى في حراسة المرمى كانت هناك مشكلة، ورفض مهند لاشين لتسديد ركلة الترجيح علامة استفهام كبيرة جدا.

وأتم: حسام حسن مطالب بضم محلل أداء ومعد بدني لجهاز منتخب مصر.