الرياضة

نجم الأهلي يقدم نصيحة مهمة لحسام حسن

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أنه يجب على المدرب أن يدرب اللاعبين على السيناريو الاسوأ وهو ركلات الترجيح.

تصريحات محمد جودة

وقال جودة خلال تصريحات تلفزيونية: لا أعتقد أنه تم تهيئة اللاعبين نفسيا بمنتخب مصر على ركلات الترجيح بمباراة الكونغو الديمقراطية.

وأضاف: حتى في حراسة المرمى كانت هناك مشكلة، ورفض مهند لاشين لتسديد ركلة الترجيح علامة استفهام كبيرة جدا.

وأتم: حسام حسن مطالب بضم محلل أداء ومعد بدني لجهاز منتخب مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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