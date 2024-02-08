نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب كوت ديفوار، بتظيره النيجيري، يوم الأحد 11 فبراير المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

نيجيريا ضد كوت ديفوار

تذاع تلك المباراة بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تذاع كل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وصعد منتخب نيجيريا بعدما انتصر في دور النصف نهائي على حساب منتخب جنوب إفريقيا عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى المباراة النهائية بعد الفوز أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدف دون رد.

يذكر أن منتخبنا الوطني قد ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الثمن نهائي بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل، وودع أيضا منتخب السنغال بطل النسخة الماضية من نفس الدور بنفس الطريقة أمام منتخب كوت ديفوار.