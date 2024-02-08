نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق جيرونا يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان فريق ريال مدريد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق جيرونا مساء يوم السبت المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.