نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التالت والرابع في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم السبت 10 فبراير المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

تُقام المباراة بين منتخبي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تذاع كل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد خسر في دور النصف نهائي أمام منتخب نيجيريا، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تعرض منتخب الكونغو الديمقراطية للهزيمة أمام منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد.