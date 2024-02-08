نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق غرناطة يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

وتقام المباراة على ملعب مونتجويك الأولمبي مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق برشلونة حقق الفوز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 50 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة برشلونة أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس مساء يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.