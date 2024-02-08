أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 8-02-2024

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: مدربو كرة القدم في البريميرليج يطلبون المساعدة.. آس: هالاند إلى مدريد أو التجديد في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012