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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: مدربو كرة القدم في البريميرليج يطلبون المساعدة.. آس: هالاند إلى مدريد أو التجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 8-02-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
ذا صن
ساعدونا رجاء.. مدربو كرة القدم في البريمييرليج يطلبون المساعدة ويطالبون الحكام شرح "قانون لمسة اليد".
آس
اتلتيك بلباو يتفوق على اتلتيكو مدريد
ضربة جزاء تحبط مساعي الروخي بلانكوس
هالاند: مدريد أو التجديد
كورييري ديلو سبورت
دي روسي يحاول اثبات ذاته بمواجهة الانتر
دي لورينتيس " سباليتي جعلني اخسر دوري الابطال "