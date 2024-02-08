موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مع نظيره فريق إشبيلية مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني

وسوف تبدأ أحداث المباراة مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب إشبيلية.

وكان فريق أتلتيكو مدريد تعادل في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم أمام ريال مدريد بهدف لكل منهما.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 48 نقطة، بينما يحتل فريق إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

وتبث مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق إشبيلية مساء يوم الأحد المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الإسباني.