نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نجم الزمالك يتوعد الأهلي وموعد نهائي كأس آسيا وتعليق مثير من رضا عبد العال على تعيين حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 8-2-2024 في السطور التالية:

نجم الأهلي يقدم نصيحة مهمة لحسام حسن

أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أنه يجب على المدرب أن يدرب اللاعبين على السيناريو الاسوأ وهو ركلات الترجيح.

وقال جودة خلال تصريحات تلفزيونية: لا أعتقد أنه تم تهيئة اللاعبين نفسيا بمنتخب مصر على ركلات الترجيح بمباراة الكونغو الديمقراطية.

وأضاف: حتى في حراسة المرمى كانت هناك مشكلة، ورفض مهند لاشين لتسديد ركلة الترجيح علامة استفهام كبيرة جدا.

وأتم: حسام حسن مطالب بضم محلل أداء ومعد بدني لجهاز منتخب مصر.

تعليق مثير من رضا عبد العال بشأن تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

أشاد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، بقرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: من وجهة نظري أن قرار تعيين حسام حسن لتدريب المنتخب تأخر 5 سنوات وكان يجب أن يحصل على فرصته كاملة بدلًا من تجارب المدربين الأجانب مع منتخب الفراعنة ".

في تصريح مثير.. مهاب ياسر يتوعد للأهلي

كشف مهاب ياسر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن طموحاته مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، والرسائل التي وجهها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق للاعبين خلال التدريبات.



وقال مهاب ياسر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع الإعلامي أحمد علي: "الصفقات التي أنضمت إلى الزمالك قوية وستساعد على ظهور الفريق بشكل أفضل، نسعى إلى حصد كل البطولات هذا الموسم".



وتابع: "نسعى إلى تحقيق لقب كأس مصر أمام الأهلي، وسنقدم أنفسنا خلال هذه المباراة للجماهير".



وواصل: "جوزيه جوميز يعتمد خلال التدريبات على تصحيح بعض المفاهيم عن "الضغط وكيفية استخلاص الكرة"