الرياضة

جدول مباريات اليوم الخميس 8-2-2024 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” جدول مباريات اليوم الخميس 8-2-2024 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الخميس 8-2-2024

وجاء جدول مباريات اليوم الخميس على النحو التالي:

موناكو أمام روان، في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

مواعيد مباريات كأس البرتغال اليوم
فيزيلا أمام بنفيكا، في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات كأس تركيا اليوم
جينتشلاربيرليجي أمام طرابزون سبور، في تمام الساعة 04:30 مساءً بتوقيت مصر، 05:30 بتوقيت السعودية.

أنطاليا سبور ضد بشتكاش، في تمام الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس الرياض
الهلال والنصر، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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