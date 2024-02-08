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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” جدول مباريات اليوم الخميس 8-2-2024 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الخميس 8-2-2024

وجاء جدول مباريات اليوم الخميس على النحو التالي:

موناكو أمام روان، في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

مواعيد مباريات كأس البرتغال اليوم

فيزيلا أمام بنفيكا، في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات كأس تركيا اليوم

جينتشلاربيرليجي أمام طرابزون سبور، في تمام الساعة 04:30 مساءً بتوقيت مصر، 05:30 بتوقيت السعودية.

أنطاليا سبور ضد بشتكاش، في تمام الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس الرياض

الهلال والنصر، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة