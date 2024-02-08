نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تصدر عقوبات دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. وجاءت العقوبات على النحو التالي: توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري وقيمتها 20000 جنيه وذلك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي. ايقاف أحمد هاني حسيني إبراهيم لاعب فريق سيراميكا كليوباترا وذلك بسبب الطرد بعد منع فرصة محققة. ونجح نادي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها على ستاد جهاز الرياضة العسكري.