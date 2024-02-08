نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة جيرونا بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، أخبارًا جيدة وأخرى سيئة خلال تدريبات الفريق اليوم قبل مباراتهم المقبلة أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

موقف فينيسيوس جونيور وروديجير من مباراة ريال مدريد وجيرونا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، يبدو أن لاعبين هامين، فينيسيوس وأنطونيو روديجر، قريبين من العودة للمشاركة في مباراة جيرونا.

شارك فينيسيوس في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد غيابه في مباراة أتلتيكو مدريد بسبب آلام في الرقبة، ويُتوقع عودته للملعب في مباراة جيرونا.

أما رودريجر، فقد تحسنت حالته بشكل ملحوظ ويُتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة جيرونا بفضل العمل المستمر مع أخصائي العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة خيتافي.

ومع ذلك، هناك شكوك حول مشاركة ناتشو في مباراة جيرونا، حيث لا تزال حالته غير مؤكدة وربما لا تسمح له باللعب، مما يدفع أنشيلوتي إلى إجراء بعض التغييرات في خط الدفاع قبل هذه المباراة الهامة.