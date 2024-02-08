نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الهلال مع نظيره فريق النصر، اليوم الخميس، في نهائي كأس موسم الرياض في ختام مباريات البطولة الودية 2024.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

تنطلق المباراة اليوم الخميس، 8 فبراير 2024 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية على ملعب استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

تنقل هذه المباراة عبر قناة ssc sports 1، و5 ssc sports، وBEIN Sports المفتوحة.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال ضد النصر

جاء التشكيل المتوقع لفريق الهلال ضد النصر كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيس - محمد كنو.

الهجوم: سالم الدوسري - ألكساندر ميتروفيتش - ميشايل.

التشكيل المتوقع للنصر ضد الهلال

فيما يأتي تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال كالتالي: