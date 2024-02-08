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أحمد جودة - القاهرة - فوز منتخب السويس والنصر وايسترن كومباني في جولة قوية بالقسم الثاني

تمكن فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق من تخطي كمين المريخ البورسعيدي بالجولة الثالثة عشر لدوري القسم الثاني بالفوز بهدف يعقوبو جميل في الدقيقة 30 من الشوط الأول.



- فوز فريق الشمس بقيادة طة شحاتة على فريق نجمة سيناء بقيادة محمد قاعود بثلاثية نظيفة سجلها محمد الفيل هدفين بواقع هدف في كل شوط وأضاف محمد عرفه الهدف الثالث في الدقيقة 28 من الشوط الثاني.

- فوز فريق النصر بقيادة أشرف توفيق على فريق جنوب سيناء بقيادة باسم الفار برباعية مقابل هدف.

تقدم النصر بهدفين عن طريق عبد الرحمن جندية وكريم لالا وسجل فرغلي بالو هدف جنوب سيناء قبل ختام الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني إدرك النصر الهدفين الثالث والرابع عن طريق يوسف الدون واسلام عادل.



- فوز فريق مستقبل سبورت بقيادة محمد حسن علي فريق مركز شباب العريش بقياده عبد الله رستم بهدف دون رد .



المجموعة الرابعة

- فوز فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيى على فريق بورتو السويس بقياده محمد صلاح دردير بثلاثية نظيفة سجلها

أحمد موكشا في الدقيقة 3 من الشوط الأول ومحمود مرسي واسماعيل أشرف.



- تعادل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني مع فريق تيم إف سي بقيادة ياسر السيد سلبيًا.

- تعادل فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو مع فريق بور فؤاد بقيادة جمعه مشهور بهدف لمثله تقدم اتحاد الشرطة بهدف دون رد في الشوط الأول وتعادل

ايكو لبور فؤاد في الشوط الثاني.



- تعادل فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده مع فريق الو بقيادة حمد صالح بهدف لمثله حيث تقدم الو ايجيبت بهدف وتعادل

محمود رجب للانتاج الحربي.