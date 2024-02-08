نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجماهير السعودية خاصة ومحبي الكرة العربية والعالمية عامة لمباراة خاصة ومميزة، اليوم الخميس، هي ديربي العاصمة السعودية بين الهلال والنصر في ختام كأس موسم الرياض 2024.

يلتقي فريق الهلال مع نظيره فريق النصر في مباراة اليوم،بنهائي كأس موسم الرياض في ختام مباريات البطولة الودية 2024.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

تنطلق المباراة اليوم الخميس، 8 فبراير 2024 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية على ملعب استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

تنقل هذه المباراة عبر قناة ssc sports 1، و5 ssc sports، وBEIN Sports المفتوحة.

تردد قناة beIN Sports HD على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تشهد المباراة بين الهلال والنصر تميز في التعليق، فعبر قنوات السعودية الرياضية يمكنك الاستماع للمباراة باختيارين الأول بصوت المعلق المصري مدحت شلبي والثاني الإماراتي علي سعيد الكعبي.

وعبر قناة بي إن سبورتس يمكنك الاستماع للمباراة بصوت المعلق عصام الشوالي.