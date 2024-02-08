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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الهلال مع نظيره فريق النصر، اليوم الخميس، في نهائي كأس موسم الرياض في ختام مباريات البطولة الودية 2024.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

تنطلق المباراة اليوم الخميس، 8 فبراير 2024 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية على ملعب استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024

يمكن متابعة مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024 بصورة مجانية، داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وستكون المباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية المفتوحة. وقناة mbc العامة، وقناة بي إن سبورتس المفتوحة، وقناة الكويت الرياضية.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

تنقل هذه المباراة عبر قناة ssc sports 1، و5 ssc sports، وBEIN Sports المفتوحة.

تشهد المباراة بين الهلال والنصر تميز في التعليق، فعبر قنوات السعودية الرياضية يمكنك الاستماع للمباراة باختيارين الأول بصوت المعلق المصري مدحت شلبي والثاني الإماراتي علي سعيد الكعبي.

وعبر قناة بي إن سبورتس يمكنك الاستماع للمباراة بصوت المعلق عصام الشوالي.