انت الأن تتابع خبر اتحاد القدم:المنتخب جاهز للفوز بكأس آسيا لأول مرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، جاهزية المنتخب الوطني لملاقاة نظيره القطري، في نهائي كأس آسيا 2023، المقرر إقامته على ملعب لوسيل المونديالي، السبت.
وقالت أمين عام الاتحاد، سمر نصار في لقاء إذاعي، إن المنتخب دخل في معسكر مغلق بعد مباراته الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، مشيرة إلى المعنويات المرتفعة لدى اللاعبين.
وأضافت نصار “يكمن دور الاتحاد والكادر الإداري المرافق للمنتخب، بتقديم البيئة المناسبة للاعبين لتحقيق الهدف المطلوب، المتمثل بالفوز بكأس آسيا لأول مرة”.
وأكدت عمل الاتحاد على تأمين أكبر عدد ممكن من تذاكر المباراة النهائية أمام قطر “مستضيفة البطولة”، وذلك ليتمكن الجمهور من متابعة الحدث التاريخي وفق تعبيرها.
وأثبت المنتخب الأردني أحقيته بالوصول إلى نهائي بطولة كأس آسيا وفق نصار، التي وصفت الجيل الحالي بـ”المنتخب الذهبي” في إشارة منها إلى مهارة اللاعبين العالية.
وأشارت في ختام حديثها إلى أهمية مساندة الجماهير للمنتخب الأردني، باعتبارهم اللاعب رقم واحد، مؤكدة انتظار اللاعبين لتشجيع الأردنيين في المشهد النهائي.