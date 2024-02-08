انت الأن تتابع خبر اتحاد القدم:المنتخب جاهز للفوز بكأس آسيا لأول مرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، جاهزية المنتخب الوطني لملاقاة نظيره القطري، في نهائي كأس آسيا 2023، المقرر إقامته على ملعب ‏لوسيل المونديالي، السبت.‏



وقالت أمين عام الاتحاد، سمر نصار في لقاء إذاعي، إن المنتخب دخل في معسكر مغلق بعد مباراته الأخيرة أمام ‏كوريا الجنوبية، مشيرة إلى المعنويات المرتفعة لدى اللاعبين.‏



وأضافت نصار “يكمن دور الاتحاد والكادر الإداري المرافق للمنتخب، بتقديم البيئة المناسبة للاعبين لتحقيق الهدف ‏المطلوب، المتمثل بالفوز بكأس آسيا لأول مرة”.



وأكدت عمل الاتحاد على تأمين أكبر عدد ممكن من تذاكر المباراة النهائية أمام قطر “مستضيفة البطولة”، وذلك ليتمكن الجمهور من ‏متابعة الحدث التاريخي وفق تعبيرها.‏



وأثبت المنتخب الأردني أحقيته بالوصول إلى نهائي بطولة كأس آسيا وفق نصار، التي وصفت الجيل الحالي بـ”المنتخب الذهبي” في ‏إشارة منها إلى مهارة اللاعبين العالية.‏



وأشارت في ختام حديثها إلى أهمية مساندة الجماهير للمنتخب الأردني، باعتبارهم اللاعب رقم واحد، مؤكدة انتظار اللاعبين لتشجيع ‏الأردنيين في المشهد النهائي.‏