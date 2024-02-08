انت الأن تتابع خبر عمار الزريقي مديرا فنيا لفريق السلط لكرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة نادي السلط، التوصل إلى اتفاق مع المدرب عمار الزريقي، ليتولى مهمة المدير الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الإعلان الرسمي للنادي، سيعاون الزريقي في مهمته محمد العياري وفرحان العمري ويمتد عقد الجهاز الفني حتى نهاية الموسم الحالي.

وقررت إدارة السلط الإبقاء على مدرب حراس المرمى أنيس شفيق رفقة الفريق.

وجاء التعاقد مع الزريقي بعد أن فسخ النادي عقد مدربه السوري عماد خانكان بالتراضي.

وكان السلط قد تعاقد مع المهاجم المصري أحمد شمس الدين.

وأنهى النادي مرحلة الذهاب من الدوري بـ10 نقاط في المركز التاسع.