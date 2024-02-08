انت الأن تتابع خبر مواقع مجانية لنقل مباراة النشامى وقطر .. أسماء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب عن تخصيص مواقع في مختلف المحافظات، لنقل المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم والتي تجمع منتخبنا الوطني مع نظيره القطري في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت.

وتأتي هذه الخطوة من الوزارة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب والمجتمع المحلي لمؤازرة منتخب النشامى، الساعي لتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.



وخصصت الوزارة شاشات عرض لمشاهدة نهائي آسيا في المواقع التالية: