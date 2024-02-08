انت الأن تتابع خبر مواقع مجانية لنقل مباراة النشامى وقطر .. أسماء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب عن تخصيص مواقع في مختلف المحافظات، لنقل المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم والتي تجمع منتخبنا الوطني مع نظيره القطري في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت.
وتأتي هذه الخطوة من الوزارة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب والمجتمع المحلي لمؤازرة منتخب النشامى، الساعي لتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.
وخصصت الوزارة شاشات عرض لمشاهدة نهائي آسيا في المواقع التالية:
- العاصمة عمان :مدينة الحسين للشباب صالة الأمير حمزة للشباب. بوابة رقم (٦).
- إربد : مدينة الحسن للشباب/ صالة الجمنازيوم.
- الزرقاء: مدينة الأمير محمد للشباب/ الصالة الرياضية.
- البلقاء: صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.
- جرش : مجمع جرش الرياضي/ الصالة الرياضية.
- عجلون: مجمع عجلون الرياضي/ الصالة الرياضية .
- المفرق: مجمع سمو الأمير علي الرياضي.
- مأدبا: مدينة الأمير هاشم للشباب/ الصالة الرياضية.
- الكرك : صالة الأمير فيصل الرياضية.
- الطفيلة : الصالة الرياضية/ المجمع الرياضي.
- معان: مجمع الأميرة هيا الرياضي/ الصالة الرياضية.
- العقبة : مدينة الأمير حمزة للشباب.
- إقليم البترا: مركز شباب البترا/ الصالة الرياضية.