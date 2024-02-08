نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر الخليفي يعلق على اقتراب كيليان مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، على التقارير التي تشير إلى احتمالية انتقال كيليان مبابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى ريال مدريد.

الخليفي يعلق على اقتراب مبابي من الريال

ينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، مما يتيح له التفاوض مع أي نادٍ خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده.

وعلى الرغم من وجود اتفاق شفهي بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان يتعلق بتبليغ النادي في حالة اتخاذه قرار الرحيل، فإن الشائعات المتعلقة بانتقاله لم تحصل على تأكيد رسمي حتى الآن.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في باريس، أكد الخليفي أنه في حالة وجود قرار مشترك بين الطرفين، سيتم الإعلان عنه للإعلام.

يجدر بالذكر أن عقد مبابي يحمل خيار تمديد لموسم إضافي حتى 30 يونيو 2025، إلا أن اللاعب أعلن رفضه لتفعيل هذا الخيار خلال فترة الانتقالات في صيف 2023.