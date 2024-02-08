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أحمد جودة - القاهرة - الهلال والنصر تويتر.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر يلا شوت في كأس موسم الرياض

منافسة سعودية قوية بين Alhilal Vs Alnassr اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض، الهلال والنصر تويتر.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر يلا شوت في كأس موسم الرياض، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة الهلال والنصر، اللقاء المنتظر الذي يجمع بين الفريقين السعوديين في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة كأس موسم الرياض. يعد هذا اللقاء لحظة حاسمة، حيث يسعى الهلال لتحقيق اللقب وتأكيد تفوقه، بينما يضع النصر آماله في تحقيق الفوز والمنافسة بقوة. ستقام المباراة على أرضية ملعب ستاد المملكة أرينا، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا شرسًا وأداء استثنائيًا من قبل اللاعبين البارعين في الفريقين.

الهلال والنصر تويتر.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر يلا شوت في كأس موسم الرياض

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مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره النصر السعودي مساء اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة كأس موسم الرياض.

ويواجه الهلال نظيره النصر على أرضية ملعب ستاد الممكلة أرينا في المملكة العربية السعودية المباراة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من موسم الرياض.

يلاقي نادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، نظيره النصر السعودي بقيادة لويس كاسترو في مواجهة صعبة بكأس موسم الرياض.

كان حقق الهلال فاز بنتيجة 4-3 على حساب إنتر ميامي الأمريكي المنضم بين صفوفه ليونيل ميسي، بينما حقق النصر بنتيجة 6-0 في غياب نجمه الأبرز كريستيانو رونالدو على حساب الفريق الأمريكي.

وحسب ماذكره تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية، من المقرر أن يحقق النصر اللقب في حال التعادل مع الهلال، فيما يبقى الفريق للأخير فرصة واحدة لنيل كأس موسم الرياض وهي الفوز وحسم الديربي السعودي.

ويدخل النصر اللقاء بروح معنوية عالية بعد عودة مع كريستيانو رونالدو من الإصابة، إضافة إلى جاهزية الأسترالي بيهيتش الظهير الأيسر الوافد الجديد لصفوف الفريق.

متى موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض؟

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال والنصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

تنتقل أحداث مباراة الهلال والنصر عبر مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث المباريات السعودية، بالتحديد على قناة ssc sports 1، و5 ssc sports، إضافة إلى قناة BEIN Sports المفتوحة، وقنوات الكأس القطرية.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

تردد قناة ksa sport على نايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ksa sport على عرب سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة mbc على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

تردد قناة mbc مصر على عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

تردد قناة beIN Sports HD على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معلقين مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض، للمعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي عبر قناة بي إن سبورت، ويتولى كلا من مدحت شلبي وعلي سعيد الكعبي عبر قنوات SSC sports السعودية.

تشكيل مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

تشكيل الهلال:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: علي البليهي وحسان تمبكتي ولودي وسعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز وسافيتش ومحمد كنو.

خط الهجوم: الكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري ومالكوم

تشكيل النصر:-

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام وأليكس تيليس وإيمريك لابورت وعبد الإله العمري.

خط الوسط: أوتافيو وبروزوفيتش وعبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: رونالدو وماني وتاليسكا.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

التقى نادي النصر ونادي الهلال من قبل في 189 مباراة رسمية في كافة البطولات سواء المحلية أو القارية استطاع الزعيم الهلالي أن يتفوق في 76 مباراة، مقابل تحقيق العالمي للفوز في 64، بينما خيم التعادل على 49 مباراة.

حكم مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

كشفت تقارير صحفية عن تولى الحكم الأمريكية توري بينسو مهمة إدارة مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.