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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف "زد بارك" مؤتمر دولي لتطوير صناعة الرياضة بعنوان "Football Access Summit" خلال أيام 16 و17 فبراير الحالي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يشارك في المؤتمر أكثر من 70 متحدثًا من ممثلي الاتحاد الدولي(FIFA)، والاتحاد الأفريقي(CAF) ، وLa Liga، ورابطة الدوري الإيطالي (Seria A)، والدوري الوطني لكرة السلة الأمريكي (NBA) بالإضافة إلى ممثلين عن اتحادات وأندية عربية وأوروبية، ومحلية، بهدف تبادل الخبرات حول أحدث الأنظمة والتقنيات لتعزيز نمو صناعة الرياضة في العالم.

مؤتمر دولي لتطوير صناعة الرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، لدعم وتنمية مهارات الشباب المهتمين بمجال الرياضة وتنظيم مؤتمرات عالمية تبرز ما تتميز به مصر من منشآت رياضية على أعلى مستوى قادرة على استضافة بطولات وأحداث دولية، ومن هذه المنشآت مشروع "زد بارك" ومجمع ملاعب زد بالشيخ زايد، الذي يضم منشآت رياضية وملاعب عالمية.

قال السيد/ هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت:"نجحنا في تطوير منشآت رياضية عالمية قادرة على استضافة فعاليات عالمية سواء رياضية أو فنية وثقافية، ونجحنا خلال الفترة الماضية في استضافة أحداث ساهمت في تطوير الرياضة المصرية ونمو السياحة، ونأمل أن يسهم مؤتمر صناعة الرياضة في وضع توصيات تسهم في تعزيز زيادة الاستثمار الرياضي، تماشيًا مع استراتيجيتنا في دعم الاستثمار الرياضي وإنشاء أقوى قاعدة ناشئين في مصر".

قال الكابتن محمد فضل، رئيس مؤتمر Football Access Summit، " أصبحت الرياضة في الوقت الحالي قطاعًا حيويًا وموردًا استراتيجيًا للعديد من الدول، ولدينا الفرصة لاستغلال هذا القطاع بفعالية في مصرو نشعر بأهمية تعزيز هذه الصناعة من خلال توفير الفرص للكفاءات المصرية المتميزة. لهذا الغرض، قد جاءتني فكرة استقطاب شخصيات رياضية بارزة ومؤثرة، وكبار الشخصيات في ميدان الرياضة، بهدف الاستفادة من خبراتهم القيمة. ويتمثل الهدف الرئيسي في تطوير الرياضة بشكل عام، وتحقيق تقدم يسهم في رفع مكانة مصر في هذا المجال. نسعى لتحقيق ذلك عبر استخدام كافة الوسائل الممكنة، والتحدث بشكل مستفيض حول الإجراءات والخطط المستقبلية لتحسين الأوضاع الرياضية."

وقال المهندس هاني أبو ريدة، الرئيس الشرفي للمؤتمر" أشعر بسرور كبير للمشاركة بهذا الحدث الهام، حيث اتممت دعوة كبار الشخصيات الرياضية الدولية للمشاركة في المؤتمر. هدفنا هو توفير منصة مثالية لهؤلاء الخبراء الرياضيين البارعين ليشاركوا خبراتهم ومعلوماتهم مع الأشخاص المهتمين لتطوير كرة القدم وصناعتها بشكل عام، ونحن واثقون من أن حضور هؤلاء الشخصيات البارزة سيسهم بشكل كبير في إثراء المحتوى الرياضي وتقديم إلهام للمهتمين بمجال كرة القدم. ويعكس هذا الجهد التزامنا بتعزيز التبادل الثقافي وتعزيز التعاون الدولي في ميدان الرياضة، وروح الريادة في تحقيق هذه المبادرة، مجتمعًا حيث يلتقي الاحتراف والشغف لتحقيق التحول في صناعة الرياضة في مصر والشرق الأوسط."

سيشمل الحضور شخصيات كبرى في مجال الرياضة وأساطير كرة القدم، على رأسهم " بييرلويجي كولينا "، رئيس لجنة حكام فيفا، الذي يعتبر دوره محوري في تحسين معايير التحكيم دوليًا. بالإضافة إلى يوري دجوركاييف، المستشار الرياضي لتطوير كرة القدم في الفيفا، وأنتوني بافو، خبير في التطوير الفني ولاعب دولي سابق. معًا، يشكل هؤلاء الشخصيات المؤثرة محطة علمية هامة، مما يجسد الأهداف الرئيسية لحدث "Football Access Summit".



تتناول الحلقات النقاشية في المؤتمر أحدث التطورات في الملفات الفنية والإدارية والتسويقية والتنظيمية في مجال الرياضة، ويشارك بها لفيف من صناع القرار والخبراء في مختلف جوانب صناعة الرياضة. يتميز المؤتمر بمشاركة واسعة لأكثر من 70 متحدثًا من مختلف الجنسيات، بهدف توسيع نطاق التغطية والتفاعل مع موضوعات متنوعة تتعلق بالرياضة والمجالات المتعلقة بها.

على ان تختتم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بحفل توزيع جوائز على ممثلي عدد من الشركات المصرية الناشئة وكوادر رياضية تسهم بفعالية في تطوير مجال الرياضة وتلعب دورًا مؤثرًا في المجتمع. كما يهدف المؤتمر أيضًا إلى توفير منصة للمتخصصين في صناعة الرياضة من مختلف دول العالم، لتبادل الأفكار والتجارب في مختلف المجالات، مع التركيز على تأثير الاستثمار الرياضي في مصر. ويتضمن المؤتمر عقد ملتقى توظيفي للشباب، لتوفير فرص عمل من مختلف الشركات.