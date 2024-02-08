نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن موعد تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، وذلك من أجل تقديم الجهاز الفني الجديد لـمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تعاقده رسميًا مع حسام حسن، وذلك من أجل القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

ورحل روي فيتوريا عن تدريب المنتخب بعد وداع منافسات كأس أمم إفريقيا، من دور الـ 16 بعد الهزيمة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8 – 7.

وقرر اتحاد الكرة المصري أثناء الإجتماع الذي عقده المسؤولين، تولي حسام حسن مسؤولية تدريب منتخب مصر بعد رحيل روي فيتوريا، بالإضافة إلى ضم إبراهيم حسن للجهاز الفني للقيام بمهمة مدير منتخب مصر.