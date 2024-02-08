للمرة الرابعة على التوالي.. انطلاق مسابقة Road Gap في الصالة المغطاة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مسابقة Road Gap للمرة الرابعة على التوالي، وهي المسابقة الخاصة بالتزلج "سكيتينج"، يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري، داخل الصالة المغطاة Track Sports Hall في شيراتون النزهة بمحافظة القاهرة، لتضم منافسين من جميع انحاء الجمهورية بحد أقصي 100 متسابق بأولوية الحضور.

انطلاق مسابقة Road Gap في الصالة المغطاة

وتبدء المنافسة بين المتسابقين من الثانية عشر ضهرًا وحتي نهاية اليوم، بحضور ثلاثة من الحكام منهم واحد من اشهر لاعبي السكيتينج في العالم "براندين"، ليتم اخيار الفائزين في نفس اليوم داخل الصالة وتسليمهم الجوائز.

مسابقة رود جاب، هي تزلج من رصيف لرصيف، ويتم اختيار القفزة الأفضل والتي تتمتع بمرونة وابتكار وثبات لحظة وصول المتسابق للرصيف الاخر، ويتم احتساب النقاط بناء على تلك المعايير.