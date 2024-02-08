انت الأن تتابع خبر موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا.. مواجهة النسور والأفيال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدد طرفي مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد صعود منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار للدور النهائي والمرور من الدور نصف النهائي.

منتخب نيجيريا بقياده مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب الأهلي الساب، صعد للنهائي بعد المرور من عقبة منتخب جنوب أفريقيا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد التعادل بهدف لهدف في 120 دقيقة لعب.

بينما منتخب كوت ديفوار منظم البطولة، وصل للنهائي بعد الفوز بهدف دون رد على حساب منتخب الكونغو الديموقراطية.

مشوار منتخب نيجيريا لنهائي كأس أمم أفريقيا

تواجد النسور الخضراء في المجموعة الأولى مع كوت ديفوار، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو، ليصعد المنتخب النيجيري لدور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة بالتعادل مع غينيا الاستوائية بهدف لهدف، ثم الفوز بهدف نظيف على كوت ديفوار منظم البطولة ثم الفوز بهدف نظيف على غينيا بيساو.

في دور الـ16 التهمت نسور نيجيريا، أسود الكاميرون بهدفين دون رد ثم الفوز في ربع النهائي على منتخب أنجولا بهدف وحيد للصعود لنصف النهائي ثم المرور من عقبة جنوب أفريقيا بركلات الترجيح بعد تعادل بهدف لهدف في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

مشوار كوت ديفوار للنهائي الأفريقي

منتخب كوت ديفوار تأهل من ضمن أفضل ثوالث لدور الـ16، بعد تواجده في المركز الثالث بالمجموعة الأولى من فوز وحيد على غينيا بيساو بهدفين دون رد ، ثم خسارة من نيجيريا بهدف دون رد، أعقبها هزيمة كارثية من غينيا الاستوائية برباعية نظيفة ليتم إقالة المدرب.

في دور الـ16 فازت كوت ديفوار بركلات الترجيح على حساب منتخب السنغال حامل اللقب، بعد تعادل صعب بهدف لهدف، ثم تكرر الأمر مع منتخب مالي في دور الـ8، وفي نصف النهائي فازت الأفيال على الكونغو الديموقراطية بهدف نظيف.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا