موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض .. إليكم القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يحتضن المملكة أرينا مساء اليوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، 27 رجب 1445 هجريا ديربي الرياض الذي يجمع بين كلا من الهلال والنصر ضمن منافسات نهائي بطولة كأس موسم الرياض في نسخته الجديد 2023-2024.

وكان الهلال افتتح البطولة بالفوز على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة (4-3)، قبل أن يتمكن النصر من هزيمة نفس الفريق بسداسية دون رد، حيث سيقود المباراة طاقم تحكيم نسائي أمريكي بقيادة الدولية توري بينسو

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

تقام مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والتاسعة مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض