انت الأن تتابع خبر "ثبت الإشارة وتابع لعبة الزعيم ضد القاري" تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر الجولة الأخير من بطولة كأس موسم الرياض الودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في اختتام بطول كأس موسم الرياض الودية هذا ما سنلقي عليه الضوء اليوم لكل محبي ومشجعي الفريقين في لقاء هام يجمع بين نادي الهلال السعودي بنظيره النصر اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر فبراير ويستقبل مباراة الجولة الأخيرة أرضية ملعب المملكة آرينا، ومن هذا السياق نتناول معًا وبالسطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة حول القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم وموعد انطلاق صفارة البدء.ر

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم الودية

يعد لقاء اليوم مباراة مصيرية تحدد من خلالها هوية الفائز بالبطولة، فيقبل نادي النصر في المواجهة الهامة بفرصتين في الفوز أما بتحقيق الفوز على نظيره أو التعادل، بينما لا يمتلك نادي الهلال سوي فرصة الفوز اليوم، وهناك العديد من القنوات التي تتولي نقل وتغطية اللقاء المترقب من عشاق وجماهير الساحرة المستديرة في الوطن العربي ولعل أبرزها قنا SSC سبورت1، وقناة beIN Sports HD ولمتابعة المواجهة المنتظرة قم بضبط واستقبال الترددات التالية:

تردد قناة SSC SPORT 1,5 SD

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports HD

القمر الصناعي نايل سات.

التردد:11054 .

الاستقطاب أفقي.

التصحيح 2/3.

الترميز 27500.

تردد قناة MBC

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11938.

الاستقطاب عمودي،.

معامل التصحيح 3/4.

الترميز 27500.

تردد قناة KSA Sports 1 HD.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 12149.

الاستقطاب أفقي

الترميز .30000 .

تصحيح الخطأ 5/6.

موعد مباراة الهلال والنصر في ختام بطولة كأس موسم الرياض 2024 الجولة الأخيرة