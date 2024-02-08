عاجل.. خيسوس يعلن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة النصر في كأس موسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

وتنطلق صافرة البداية بث مباشر مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة النصر في كأس موسم الرياض

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم.

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، ميشائيل ديلجادو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض

تذاع مباراة الهلال ضد النصر مساء اليوم الخميس، عبر العديد من القنوات الفضائية الناقلة لهذا اللقاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهم bein Sports 1 HD وSSC السعودية وmbc1 والسعودية الرياضية1 والكويت الرياضية.