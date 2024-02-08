نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق النصر في لقاء مرتقب وحاسم بينهم اليوم الخميس الموافق 8/2/2024 بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات دور نهائي كأس موسم الرياض.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء الخميس في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي بتعليق علي سعيد الكعبي ومدحت شلبي.

ترتيب النصر والهلال في الدوري

ويحتل العالمي المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادل وخسر ثلاثة اخرين بينما يأتي الزعيم في المركز الأول برصيد 53 نقطة حيث فاز خلال 17 مباراة وتعادل بواحدة وهزم بثلاثة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد قناة ssc sports 5

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.