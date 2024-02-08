بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الهلال في كأس موسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في الديربي الناري الذي سيقام مساء اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والهلال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الهلال في كأس موسم الرياض

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبدالإله العمري، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو دا سيلفا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في كأس موسم الرياض

يمكنكم مشاهدة مباراة مباراة النصر ضد الهلال عبر العديد من القنوات الفضائية الناقلة لهذا اللقاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهم bein Sports 1HD، mbc1HD، السعودية الرياضية1، الكويت الرياضية، SSC SPORTS 5HD.