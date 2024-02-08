حسام حسن برفقة تركي آل الشيخ في ملعب المملكة أرينا قبل لقاء النصر والهلال

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام حسن برفقة أحمد حسام ميدو ورئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ في ملعب المملكة أرينا وذلك قبل نهائي كأس موسم الرياض بين النصر والهلال.

حسام حسن رفقة تركي آل الشيخ

تنطلق صافرة حكم مباراة الهلال ضد النصر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة قنوات SSC1 HD وقناتى beIN Sports HD وKuwait Sports 2 HD غير المشفرتين على القمر الصناعي نايل سات.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا، المواجهة التي تقام بعد قليل بين الهلال ضد النصر في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، حيث أنها تعد

النسخة الأولى من ديربي الرياض التي تقام على أرضه، والتي تجمع بينهما في الدورة الودية بالرياض 2024.