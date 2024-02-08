نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الصفراء والحمراء.. البطاقة الزرقاء على موعد مع عالم كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت البطاقة الزرقاء من ملاعب كرة القدم، وأكدت عن ذلك تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الخميس، وأشارت أن الفيفا تتجه للإعتماد على البطاقة الزرقاء واستخدامها قريبا في ملاعب كرة القدم.

البطاقة الزرقاء في كرة القدم

ووفقا لما أكده الموقع البريطاني، أنه بجانب البطاقة الصفراء والحمراء انضمت البطاقة الزرقاء لملاعب كرة القدم، ويسمح للحكام إشهارها للاعبين المرتكبين لأخطاء الاحتجاج على قرارات الحكم.

ويمكن للحكم اشهارها للاعب وتكون عقوبة البطاقة الزرقاء تعني الطرد من الملعب لمدة 10 دقائق، وفي حال تعرض اللاعب لبطاقتين زرقاوتين يعني ذلك الطرد من الملعب.

وستكون أول تجربة للبطاقة الزرقاء في الملاعب، في كأس الإتحاد الإنجليزي الموسم القادم.