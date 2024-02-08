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أحمد جودة - القاهرة - بحضور Cristiano Ronaldo تأتيكم مواجهة Al Hilal - Al Nassr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت بث مباشر يوتيوب في كأس موسم الرياض، يستعد استاد المملكة أرينا لاستضافة النسخة الأولى من ديربي الرياض بين الهلال والنصر في إطار كأس موسم الرياض 2024. سيقام هذا الديربي المثير على أرض الملعب وسيشهد حضور جماهيري كبير.

تأتي هذه النسخة الجديدة من الكأس بعد نجاح النسخة السابقة التي شهدت مواجهة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم النصر والهلال. كانت هذه المباراة مثيرة حيث تلاقت نجوم الكرة ميسي ورونالدو، وانتهت بفوز البرغوث وفريقه بنتيجة 5-4.

تم تغيير نظام كأس موسم الرياض لهذا العام حيث تم انضمام فريقي العاصمة الرياض وإنتر ميامي الأمريكي. وقد واجه الهلال الفريق الأمريكي وفاز بهدفين مقابل هدف واحد، بينما سحق النصر الضيف الأمريكي بستة أهداف دون رد.

بالمعلقين.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال اليوم في كأس موسم الرياض؟

ياتيكم بث مباشر مباراة النصر والهلال يوتيوب يلا شوت الديربي السعودي عبر العديد من القنوات العربية والعالمية المعروفة، ومن بينها:

قناة أم بي سي MBC، حيث يعلق على المباراة المعلق الشهير سعيد الكعبي.

قناة الرياضية الكويتية أتش دي Kuwait Sports HD، حيث يعلق على المباراة المعلق الشهير سعيد الكعبي.

قناة الرياضية السعودية 1 أتش دي KSA Sports 1 HD، حيث يعلق على المباراة المعلق الشهير سعيد الكعبي.

قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN Sports HD، حيث يعلق على المباراة المعلق الشهير عصام الشوالي.

قناة أس أس سي 1 اتش دي SSC1 HD، حيث يعلق على المباراة المعلق المصري مدحت شلبي.

منصة شاهد تي في Shahid، حيث يعلق على المباراة المعلق الشهير علي سعيد الكعبي.

تتيح هذه القنوات فرصة للمشجعين لمتابعة المباراة والاستمتاع بالتعليقات المميزة للمعلقين الشهيرين.

متى موعد مباراة النصر والهلال في موسم الرياض 2024؟

ستقام مباراة النصر السعودي والهلال السعودي في ملعب "المملكة آرينا" الواقع في العاصمة الرياض، والذي يتسع لنحو 26 ألف متفرج.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت

سوف تنطلق المباراة بين النصر والهلال في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والتي توافق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية. بينما ستكون الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

النصر ضد الهلال.. كأس موسم الرياض 2024

موعدنا اليوم مع مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يوتيوب شهدت النسخة الأولى من بطولة موسم الرياض نجاحًا ملفتًا للنظر، حيث تجددت المواجهة المثيرة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في مباراة باريس سان جيرمان ضد فريق نجوم الهلال والنصر. انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 5-4.

تم تغيير نظام البطولة هذا العام من قِبَل اللجنة المنظمة، حيث شاركت 3 أندية في البطولة وأقيمت 3 مباريات بدلًا من مباراة واحدة كما كان معتادًا. سعى المنظمون لإقامة مباراة جديدة بين ميسي ورونالدو، ولكن تعرض الأخير لإصابة أدت إلى عدم تحقيق هذا اللقاء المنتظر.

انطلقت البطولة بمباراة مثيرة بين الهلال وفريق إنتر ميامي، وفاز الهلال بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة. كان الجمهور ينتظر المباراة الثانية بين الفريق الأمريكي والنصر بفارغ الصبر، آملين في رؤية مواجهة مباشرة بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني. ومع ذلك، غاب ميسي بسبب الإصابة، وعلى الرغم من ذلك، فاز النصر بنتيجة 6-0.

ومع ذلك، سيكون كريستيانو رونالدو حاضرًا في ديربي الرياض اليوم، حيث سيسعى لقيادة فريقه للانتقام من الهزيمة الثقيلة التي تعرضوا لها أمام الهلال في المباراة السابقة بنتيجة 3-0.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة النصر

ياسين بونو

رينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

روبين نيفيس - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

سالم الدوسري - مالكوم - ميشايل

ألكساندر ميتروفيتش

مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر

بدلاء الهلال ضد النصر اليوم

حبيب الوطيان - حسان تمبكتي - محمد جحفلي - خليفة الدوسري - محمد البريك - ياسر الشهراني - عبد الإله المالكي - محمد كنو - ناصر الدوسري - محمد القحطاني - عبد الله الحمدان - صالح الشهري.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الهلال

راغد النجار

أليكس تيليس - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - نواف بوشل

مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري

عبد الرحمن غريب - أوتافيو - أندرسون تاليسكا

كريستيانو رونالدو

بدلاء النصر ضد الهلال اليوم

وليد عبد الله - علي لاجامي - محمد فتيل - محمد قاسم - عزيز بيهيتش - عبد المجيد الصليهم - علي الحسن - سامي النجعي - أيمن يحيى - مشاري النمر - عبد العزيز العليوة - ساديو ماني.

كأس موسم الرياض 2024.. ماذا قدم النصر والهلال؟

تمتلأ محركات البحث مثل جوجل بالبحث عن القنوات الناقلة وتردداتها والمعلقين لمباراة الكلاسيكو السعودي بين النصر والهلال. تعتبر هذه المباراة تاريخية بين الفريقين الكبيرين في كرة القدم السعودية.

في المباراة الأولى لكل فريق ضمن كأس موسم الرياض، تغلب النصر على إنتر ميامي الأمريكي في غياب قائدهم رونالدو. وقد شارك الأسطورة ميسي في الشوط الثاني حيث حقق النصر فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-0.

أما الهلال، فقد واجه صعوبة في مواجهة إنتر ميامي وتمكن من الفوز بنتيجة 4-3 بعد مباراة مثيرة ومليئة بالإثارة على مدار الشوطين.

محبو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر رمزًا وهدافًا لفريق النصر السعودي، يترقبون ظهوره في مواجهة الهلال اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي حالت دون مشاركته في المباراة السابقة أمام إنتر ميامي ومواجهته الشهيرة مع منافسه التقليدي ميسي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال اليوم