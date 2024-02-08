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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مساء اليوم الخميس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، تمديد عقد المدرب أمير عبدو مع منتخب موريتانيا حتى عام 2026.

الاتحاد الموريتاني يجدد عقد أمير عبدو حتى 2026

وقد خرج المنتخب الموريتاني من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16، بعدما تلقى الخسارة من نظيره منتخب كاب فيردي بهدف نظيف.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الموريتاني عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تعلن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع الناخب الوطني أمير عبدو؛ يقضي بتمديد عقده على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني إلى غاية عام 2026».

وقاد المدير الفني المنتخب الموريتاني إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 لأول مرة بتاريخ البلاد وخرج على يد كاب فيردي.

