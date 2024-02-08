بث مباشر يلاشوت..مجانًا ودون اشتراك دربي الرياض الهلال (2-0) النصر كأس موسم الرياض 2024

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر يلاشوت..مجانًا ودون اشتراك دربي الرياض الهلال والنصر كأس موسم الرياض2024.

النصر والهلال، مباراة النصر والهلال، نهائي كأس موسم الرياض 2024، يلتقي بعد قليل نادي النصر مع فريق الهلال، حيث يستضيف العالمي زعيم الكورة السعودية نادي الهلال في إطار ختام منافسات كأس موسم الرياض 2024، مساء اليوم الخميس.



بث مباشر يلاشوت..مجانًا ودون اشتراك دربي الرياض الهلال والنصر كأس موسم الرياض2024.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض 2024

الهلال - النصر

كأس موسم الرياض، نهائي كأس موسم الرياض 2024، ديربي الرياض الهلال والنصر، ومن المقرر أن تبدأ أحداث دربي الكورة السعودية بين الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وستقام المباراة على ملعب المملكة أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض 2024

الهلال - النصر

كأس موسم الرياض، نهائي كأس موسم الرياض، دربي السعودية، الهلال والنصر، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال والنصر عبر 20 قناة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تحظى المباراة بأهتمام عدد كبير من الجماهير العربية، ويأتي أبرز هذه القنوات كالآتي، Bein Sports وSSCوشبكة قنوات Mbc، وقناة وروتانا خليجية، وكان الفريقين قد حقق كل منهم انتصار على فريق إنتر ميامي الأمريكي في المباراة السابقة للفريقين ليصعد الفريقين إلى نهائي البطولة.

نهائي كأس موسم الرياض 2024 من هو حكم ومعلق المباراة

كأس موسم الرياض، الهلال والنصر ويتولى التعليق على المباراة المعلق على سعيد الكعبي، فيما يدير اللقاء الحكمة الأميركية توري بينسو في نهائي كأس موسم الرياض.

ما هو نظام كأس موسم الرياض 2024؟

ويقام كأس موسم الرياض في نسخته الحالية بنظام الدوري، حيث واجه كل فريق من الفرق الثلاثة الهلال والنصر وإنتر ميامي الفريقين الآخرين، ويفوز بالقب الفريق الذي يستطيع أن يجمع أكبر عدد من النقاط.

كأس موسم الرياض 2024

كأس موسم الرياض 2024



ويحتل نادي النصر صدارة ترتيب بطولة كأس موسم الرياض 2024، بنفس رصيد الهلال بثلاث نقاط لكل فريق، حيث يتفوق النصر على الهلال بفارق الأهداف رغم تساويهم في النقاط، ويحتاج النصر إلى التعادل أو الفوز في مباراة اليوم للحصول على اللقب والتتويج بالكأس، فيما يحتاج الهلال لتحقيق الانتصار لحصد اللقب.

وكان فريق النصر قد نجح في الفوز على إنتر ميامي بنتيجة (6-0)، بينما انتصر الهلال على نفس الفريق نفسه بنتيجة (4-3).

المواجهة الأخيرة

وكانت أخر مباراة جمعت بين الفريقين قبل دربي الليلة في ديربي الرياضي، شهدت انتصار الهلال بنتيجة (3-0) على النصر، في قمة الدور الأول في مطلع شهر ديسمبر الماضي.

تشكيل الهلال الرسمي لمباراة النصر في كأس موسم الرياض



حراسة المرمى:- ياسين بونو.

خط الدفاع:- رينان لودي - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط:- روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم.

خط الهجوم:- أليكساندر ميتروفيتش - سالم الدوسري - ميشائيل ديلجادو.

تشكيل النصر الرسمي لمباراة الهلال في كأس موسم الرياض

حراسة المرمى:- راغد النجار.

خط الدفاع:- نواف بوشل - عبدالإله العمري- إيمريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط:- مارسيلو بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - أوتافيو.

خط الهجوم:- رونالدو - أندرسون تاليسكا - غريب.