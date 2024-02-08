نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم بعرض ضخم لشراء نادٍ أوروبي كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات بين مالكو نادي روما الإيطالي حول بيع النادي لمستثمرين من المملكة العربية السعودية.

عرض تركي آل الشيخ لشراء روما

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن اجتماعًا عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، شارك فيه رئيس القسم القانوني لنادي روما.

وفقًا للتقرير، هناك اهتمام من مجموعتين مختلفتين بشراء روما، الأولى هي صندوق الاستثمار العام المملوك للحكومة، والذي يمتلك بالفعل نادي نيوكاسل الإنجليزي، بينما الثانية تقودها شخصية رفيعة المستوى في المملكة، تركي آل شيخ، مستشار ملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه.

يسعى دان فريدكين، المالك الحالي لروما، إلى الدخول في شراكة مع إحدى المجموعتين السعوديتين، مع الحفاظ على سيطرته على النادي.

وتشير التقارير إلى أن كل من صندوق الاستثمارات العامة وتركي آل الشيخ يسعيان إلى الحصول على 100٪ من أسهم النادي، وقدما عروضًا تبلغ قيمتها نحو 900 مليون يورو، بالإضافة إلى 300 مليون يورو مرتبطة ببناء الملعب الجديد.