نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: مباراة الهلال والنصر متعة مكتملة للجماهير العربية.. وما نشاهده صعب يتكرر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد تركي آل الشيخ حديث جانبي مع حسام حسن، وذلك بعيدًا عن كبار الشخصيات العامة ووسائل الإعلام الذين تواجدوا على أرضية الملعب قبل دقائق من انطلاق مباراة نهائي كأس موسم الرياض.

وانطلقت مباراة النصر والهلال السعودي منذ قليل، على ملعب المملكة أرينا، وذلك ضمن منافسات نهائي كأس موسم الرياض.

ماذا قال حسام حسن عن ديربي النصر والهلال؟

أعرب حسام حسن عن سعادته بالتواجد في موسم الرياض، خلال تصريحات إعلامية مع شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

وقال حسام حسن في تصريحاته قبل المباراة: "مباراة الهلال والنصر متعة مكتملة للجماهير العربية، والتنظيم الذي نشاهده من الصعب أن يتكرر في أماكن أخرى كثيرة".

وتابع: "النجوم الموجودة سواء بالهلال أو النصر أو ميامي فيه أكبر النجوم الموجودة على الساحة الرياضية ميسي ورونالدو وكل اللاعبين الموجودين هذه المجموعة تتوقع منها الكثير"

وأكمل: "أي لاعب يتمنى أن يكون متواجد في السعودية، الكورة السعودية تطورت بسبب النجوم المتواجدين".

واختتم: "بتواجد هؤلاء النجوم في السعودية قللت الفوارق التي كنا نراها بعيدة بين اللاعبين، وهذا الاحتكاك يجعل اللاعب العربي يلعب بأريحية دون توتر، وتخلق خبرات للاعبين العرب".

وجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن تولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني، خلفًا البرتغالي روي فيتوريا، وذلك لاستكمال مشوار الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ورحل روي فيتوريا عن تدريب المنتخب بعد وداع منافسات كأس أمم إفريقيا، من دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8 – 7.